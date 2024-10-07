Tuyển IT Support thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại FPT IS
- Thanh Hóa: Văn phòng công ty FPT IS, Nghi Sơn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Kỹ thuật triển khai (khảo sát, triển khai, vận hành, quản lý & xử lý sự cố các hệ thống Network cho đối tác, khách hàng)
Được đào tạo trở thành kỹ sư tư vấn trên nền tảng công nghệ và nghiệp vụ của công ty
Tham gia vào các dự án có quy mô đa dạng, từ nhỏ đến lớn; và các dự án công nghệ của công ty
Quản lý hệ thống server, ảo hóa, hệ thống lab Online, hạ tầng mạng FW, Wireless, VPN
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường ĐH có chuyên ngày Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông,...
Có 4 năm kinh nghiệm quản trị vận hành hệ thống mạng
Có chứng chỉ CCNA, Microsoft 365, Active Directory
Có kinh nghiệm xử lý sự cố về máy tính, tương thích phần cứng, phần mềm với các hệ điều hành.
Có kinh nghiệm trong mảng IT asset management (hardware and software license), quản lý
Hiểu biết sâu về công nghệ mạng, mô hình mạng OSI, TCP/IP, IPv6, quản lý địa chỉ IP, tối ưu hoá mạng WAN và kiểm soát truy cập, ITSM
Hiểu biết sâu về AD, Email, Network, Security, Microsoft 365, Computer hardware, Windows, Virtual Private Network (VPN), Window server
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh
Làm việc từ thứ 2- thứ 6
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia bảo hiểm FPT Care cho bản thân và gia đình
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm
12 ngày nghỉ phép, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định
Lương tháng 13 và thưởng KPI
Xem xét tăng lương hàng năm
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
