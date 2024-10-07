Tuyển IT Support thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Tuyển IT Support thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thanh Hóa

FPT IS
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
FPT IS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại FPT IS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Văn phòng công ty FPT IS, Nghi Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ thuật triển khai (khảo sát, triển khai, vận hành, quản lý & xử lý sự cố các hệ thống Network cho đối tác, khách hàng) Được đào tạo trở thành kỹ sư tư vấn trên nền tảng công nghệ và nghiệp vụ của công ty Tham gia vào các dự án có quy mô đa dạng, từ nhỏ đến lớn; và các dự án công nghệ của công ty Quản lý hệ thống server, ảo hóa, hệ thống lab Online, hạ tầng mạng FW, Wireless, VPN Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới
Kỹ thuật triển khai (khảo sát, triển khai, vận hành, quản lý & xử lý sự cố các hệ thống Network cho đối tác, khách hàng)
Được đào tạo trở thành kỹ sư tư vấn trên nền tảng công nghệ và nghiệp vụ của công ty
Tham gia vào các dự án có quy mô đa dạng, từ nhỏ đến lớn; và các dự án công nghệ của công ty
Quản lý hệ thống server, ảo hóa, hệ thống lab Online, hạ tầng mạng FW, Wireless, VPN
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường ĐH có chuyên ngày Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông,... Có 4 năm kinh nghiệm quản trị vận hành hệ thống mạng Có chứng chỉ CCNA, Microsoft 365, Active Directory Có kinh nghiệm xử lý sự cố về máy tính, tương thích phần cứng, phần mềm với các hệ điều hành. Có kinh nghiệm trong mảng IT asset management (hardware and software license), quản lý Hiểu biết sâu về công nghệ mạng, mô hình mạng OSI, TCP/IP, IPv6, quản lý địa chỉ IP, tối ưu hoá mạng WAN và kiểm soát truy cập, ITSM Hiểu biết sâu về AD, Email, Network, Security, Microsoft 365, Computer hardware, Windows, Virtual Private Network (VPN), Window server Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tốt nghiệp các trường ĐH có chuyên ngày Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông,...
Có 4 năm kinh nghiệm quản trị vận hành hệ thống mạng
Có chứng chỉ CCNA, Microsoft 365, Active Directory
Có kinh nghiệm xử lý sự cố về máy tính, tương thích phần cứng, phần mềm với các hệ điều hành.
Có kinh nghiệm trong mảng IT asset management (hardware and software license), quản lý
Hiểu biết sâu về công nghệ mạng, mô hình mạng OSI, TCP/IP, IPv6, quản lý địa chỉ IP, tối ưu hoá mạng WAN và kiểm soát truy cập, ITSM
Hiểu biết sâu về AD, Email, Network, Security, Microsoft 365, Computer hardware, Windows, Virtual Private Network (VPN), Window server
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh Làm việc từ thứ 2- thứ 6 Môi trường làm việc thân thiện, năng động Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Tham gia bảo hiểm FPT Care cho bản thân và gia đình Khám sức khỏe định kỳ Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm 12 ngày nghỉ phép, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định Lương tháng 13 và thưởng KPI Xem xét tăng lương hàng năm Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT
Lương thưởng cạnh tranh
Làm việc từ thứ 2- thứ 6
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia bảo hiểm FPT Care cho bản thân và gia đình
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm
12 ngày nghỉ phép, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định
Lương tháng 13 và thưởng KPI
Xem xét tăng lương hàng năm
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS

FPT IS

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

