Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Vĩnh Trị, xã Hoằng Quang, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý phòng HCNS:
Quản lý và phân công công việc cho các nhân viên trong phòng, đảm bảo mọi hoạt động của phòng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả Giám sát và hỗ trợ nhân viên trong phòng để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đánh giá và nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhân sự, hành chính cho Giám đốc.
Quản lý và phân công công việc cho các nhân viên trong phòng, đảm bảo mọi hoạt động của phòng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả
Giám sát và hỗ trợ nhân viên trong phòng để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đánh giá và nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên
Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhân sự, hành chính cho Giám đốc.
- Tuyển dụng:
Lập kế hoạch và triển khai quy trình tuyển dụng, từ khâu đăng tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, tin tuyển dụng đến phỏng vấn và chọn lọc ứng viên Đánh giá và phân loại ứng viên, đảm bảo lựa chọn được những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc và văn hóa công ty Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng, các trường đại học và các nguồn cung ứng nhân lực khác.
Lập kế hoạch và triển khai quy trình tuyển dụng, từ khâu đăng tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, tin tuyển dụng đến phỏng vấn và chọn lọc ứng viên
Đánh giá và phân loại ứng viên, đảm bảo lựa chọn được những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc và văn hóa công ty
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng, các trường đại học và các nguồn cung ứng nhân lực khác.
- Chính sách và Phúc lợi (C&B):
Thực hiện và theo dõi các chế độ lương, thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác cho nhân viên Quản lý hồ sơ nhân sự, bảo đảm tính chính xác và bảo mật thông tin Hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng và điều chỉnh các chính sách lương thưởng, phúc lợi phù hợp với tình hình phát triển của công ty và luật lao động hiện hành Xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, giải quyết các khiếu nại và tranh chấp nội bộ.
Thực hiện và theo dõi các chế độ lương, thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác cho nhân viên
Quản lý hồ sơ nhân sự, bảo đảm tính chính xác và bảo mật thông tin
Hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng và điều chỉnh các chính sách lương thưởng, phúc lợi phù hợp với tình hình phát triển của công ty và luật lao động hiện hành
Xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, giải quyết các khiếu nại và tranh chấp nội bộ.
- Quản lý Hành chính:
Quản lý, giám sát các hoạt động hành chính hàng ngày của công ty như công tác văn thư, quản lý tài sản, văn phòng phẩm, hợp đồng dịch vụ, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả Xây dựng, triển khai và giám sát các quy định, nội quy hành chính nhằm duy trì kỷ luật và nề nếp làm việc trong công ty Tổ chức và điều phối các sự kiện nội bộ, họp hành, hội thảo, đào tạo nhân viên.
Quản lý, giám sát các hoạt động hành chính hàng ngày của công ty như công tác văn thư, quản lý tài sản, văn phòng phẩm, hợp đồng dịch vụ, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả
Xây dựng, triển khai và giám sát các quy định, nội quy hành chính nhằm duy trì kỷ luật và nề nếp làm việc trong công ty
Tổ chức và điều phối các sự kiện nội bộ, họp hành, hội thảo, đào tạo nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: từ 28-40 tuổi
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự, ưu tiên ứng viên có khả năng làm chi tiết và tổng hợp
- Kỹ năng kiểm soát, giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
- Sử dụng thành thạo word, exel
- Am hiểu về luật lao động và các quy định liên quan
- Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng thứ 13.
- Hưởng 12 ngày nghỉ phép trong năm.
- Môi trường làm việc trẻ - năng động.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty (BHXH; BHYT; BHTN)
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

