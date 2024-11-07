Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà KeangNam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tham gia các dự án phần mềm của công ty và đối tác

Đọc hiểu, làm rõ các yêu cầu công việc của dự án

Tham gia các dự án phát triển sản phẩm core ví thị trường

Lập trình các chức năng, module được giao

Phối hợp với tester unit test, fix bugs các chức năng

Triển khai các công việc theo kế hoạch đã được phân công và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy, chuyên ngành CNTT hoặc các ngành có liên quan (không nhận trái ngành/Aptech/hệ CĐ)

Có từ 3 năm kinh nghiệm phát triển Java, với ít nhất 1 framework Java (Springboot,...)

Có kinh nghiệm làm việc và thành thạo về Database: MariaDB hoặc Oracle

Có kinh nghiệm làm việc với các công nghệ queue, message, cache (redis, kafka,...)

Có kinh nghiệm làm việc với CI/CD, microservice

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc với các dự án Fintech/bank/ví điện tử

Có tư duy tốt

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi

Có tinh thần phối hợp và khả năng teamwork tốt, luôn sẵn sàng sharing và phát triển Team

Không ngại onsite khách hàng (onsite cố định)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh: up 30M gross (Offer phù hợp theo đánh giá năng lực và expect)

Trang phục thoải mái theo phong cách yêu thích của bạn.

Được hưởng Full lương, full chế độ ngay từ ngày đầu Onboarding

NMS care” bảo hiểm dành riêng cho nhân viên NMS: chính Sách Bảo Hiểm Bảo Việt dành riêng cho nhân viên khi đi khám nội trú (áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 8 tháng trở lên)

Nghỉ mát, du lịch tránh nắng ngày hè – gắn kết nhân viên: Theo chính sách của công ty (vào tháng 5-6 hàng năm)

Lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, sinh nhật nhân viên.

Môi trường làm việc cởi mở năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Văn phòng xanh, không gian mở, hiện đại tiêu chuẩn quốc tế.

Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp

Có cơ hội được xét nâng lương hàng năm, tuỳ vào kết quả công việc

Có cơ hội được thử sức ở lĩnh vực chuyên sâu, sản phẩm cạnh tranh toàn cầu góp phần thay đổi xã hội

Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

