Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần phân phối Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 512 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng.

Quản lý hoá đơn, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng

Phối hợp với bộ phận kho đối chiếu tồn kho thực tế và tồn kho trên phần mềm

Theo dõi tình hình công nợ bán hàng, thống kê công nợ và thu hồi công nợ

Báo cáo tuần, tháng về doanh thu, công nợ, tồn kho

Lập báo cáo số liệu bán hàng, báo cáo công nợ phải thu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: từ 25 đến 38 tuổi

Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

Trung thực, thật thà, ham học hỏi

Tỉ mỉ, chi tiết và có trách nhiệm cao với số liệu

Giao tiếp tốt, biết làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận

Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tốt

Tại Công ty cổ phần phân phối Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10,000,000 - 15,000,000 VND

Phụ cấp theo quy định Công ty.

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc năng động, thân thiện có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phân phối Minh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.