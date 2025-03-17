Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần phân phối Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty cổ phần phân phối Minh Phát
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 512 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng.
Quản lý hoá đơn, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng
Phối hợp với bộ phận kho đối chiếu tồn kho thực tế và tồn kho trên phần mềm
Theo dõi tình hình công nợ bán hàng, thống kê công nợ và thu hồi công nợ
Báo cáo tuần, tháng về doanh thu, công nợ, tồn kho
Lập báo cáo số liệu bán hàng, báo cáo công nợ phải thu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: từ 25 đến 38 tuổi
Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán
Trung thực, thật thà, ham học hỏi
Tỉ mỉ, chi tiết và có trách nhiệm cao với số liệu
Giao tiếp tốt, biết làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận
Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tốt
Tại Công ty cổ phần phân phối Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Phụ cấp theo quy định Công ty.
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc năng động, thân thiện có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phân phối Minh Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
