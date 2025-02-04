Tuyển Kế toán bán hàng công ty TNHH FANCYL PEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

công ty TNHH FANCYL PEC
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
công ty TNHH FANCYL PEC

Kế toán bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại công ty TNHH FANCYL PEC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 91 Kiên Thành, Trâu Quỳ

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi công nợ, duyệt đơn hàng, ra phiếu xuất, hóa đơn bán hàng. Theo dõi hàng bán trả lại
- Rà soát, đối chiếu công nợ
- Theo dõi hạn mức, hồ sơ bảo lãnh. Làm hồ sơ gia hạn bảo lãnh, gia hạn tín thư, phụ lục hợp đồng,…
- Tính chiết khấu, theo dõi và trừ chiết khấu cho khách hàng. Lập báo cáo chiết khấu.
- Giám sát các hoạt động bán hàng – công nợ - hàng hóa – chi phí – ngân sách
- Thực hiện các công việc do quản lý trực tiếp giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 20 – 28,
- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có kinh nghiệm làm thu ngân, kế toán bán hàng là một lợi thế.
- Thông thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là excel.
- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm.
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực trong công việc.

Tại công ty TNHH FANCYL PEC Thì Được Hưởng Những Gì

Du Lịch, Chế độ thưởng, Đào tạo, Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH FANCYL PEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH FANCYL PEC

công ty TNHH FANCYL PEC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 91 Kiên Thành, Trâu Quỳ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

