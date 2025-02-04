Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngọc Thuỵ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Hỗ trợ công việc nhập hàng, xuất hàng và kiểm kho cuối tháng

- Chăm sóc khách hàng cũ của công ty

- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng mới (online và offline).

- Soạn thảo hợp đồng, báo giá theo mẫu của công ty

- Chuẩn bị hàng cho khách, kiểm soát công nợ và 1 số việc văn phòng khác

- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Trung thực, cầu tiến, thích kiếm tiền

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Zalo, Facebook...

- Chịu khó học hỏi, tiếp thu, năng động

- Có khả năng làm và xử lý công việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7 triệu đến 15 triệu tuỳ năng lực ứng viên

- Có Lương, Thưởng các kỳ lễ, Tết

- Được đào tạo và sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong quá trình làm việc

- Nghỉ phép 1 ngày/tháng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, công bằng

- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, cách tìm kiếm, chăm sóc khách hàng

- Được đào tạo cập nhật những công nghệ, kỹ năng mới trong quá trình làm việc

- Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ của công ty

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS

