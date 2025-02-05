Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 119 - 121 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thực hiện xử lý đơn hàng phát sinh hàng ngày trên phần mềm CRM.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán.

- Có kinh nghiệm làm việc > 6 tháng

- Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán Misa.

- Chăm chỉ, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ

- Hỗ trợ trang thiết bị làm việc

- Thưởng lễ Tết: Các dịp lễ tết của Việt Nam, lương thưởng tháng 13...

- Tham gia các hoạt động Team buildings, Du lịch hàng năm, Khám sức khỏe định kỳ...

- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật như BHXH, Nghỉ phép năm

- Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin