Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 119

- 121 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thực hiện xử lý đơn hàng phát sinh hàng ngày trên phần mềm CRM.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán.
- Có kinh nghiệm làm việc > 6 tháng
- Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán Misa.
- Chăm chỉ, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ
- Hỗ trợ trang thiết bị làm việc
- Thưởng lễ Tết: Các dịp lễ tết của Việt Nam, lương thưởng tháng 13...
- Tham gia các hoạt động Team buildings, Du lịch hàng năm, Khám sức khỏe định kỳ...
- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật như BHXH, Nghỉ phép năm
- Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

