Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CỔ phần Aligro làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CỔ phần Aligro làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty CỔ phần Aligro
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty CỔ phần Aligro

Kế toán bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty CỔ phần Aligro

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 31 Nguyễn Hoàng, P Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tổng hợp, cập nhật thông tin về tình hình bán hàng của công ty;
Cập nhật giá của sản phẩm vào phần mềm kế toán;
Lập hóa đơn theo hợp đồng, hóa đơn điều chỉnh doanh thu;
Theo dõi tình hình hàng hóa, nhập số lượng hàng bán, hàng mua, hàng bị trả về vào phần mềm kế toán;
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán mua hàng, ngân hàng, theo dõi công nợ;
Cùng với kế toán công nợ thống kê tình hình công nợ, thu hồi tiền nợ và quản lý tiền hàng;
Ghi hóa đơn bán hàng, doanh thu hàng bán, sổ chi tiết hàng hóa ;
Xử lý hóa đơn chứng từ, lập báo cáo bán hàng theo quy định ;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán hoặc ngành liên quan
Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty CỔ phần Aligro Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000- 10.000.000 đồng + phụ cấp
Làm việc từ thứ 2 – thứ 7 ( nghỉ chủ nhật)
Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
Được đào tạo kỹ năng liên quan
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy chế của công ty
Team building, party thường xuyên,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CỔ phần Aligro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CỔ phần Aligro

Công ty CỔ phần Aligro

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 31 NGuyễn Hoàng, Mỹ Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job282623
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Hạn nộp: 19/10/2025
Kiên Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Hạn nộp: 19/10/2025
Kiên Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Hạn nộp: 19/10/2025
Kiên Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Legatek
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm