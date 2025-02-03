Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CỔ phần Aligro làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty CỔ phần Aligro
- Hà Nội: Số 31 Nguyễn Hoàng, P Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tổng hợp, cập nhật thông tin về tình hình bán hàng của công ty;
Cập nhật giá của sản phẩm vào phần mềm kế toán;
Lập hóa đơn theo hợp đồng, hóa đơn điều chỉnh doanh thu;
Theo dõi tình hình hàng hóa, nhập số lượng hàng bán, hàng mua, hàng bị trả về vào phần mềm kế toán;
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán mua hàng, ngân hàng, theo dõi công nợ;
Cùng với kế toán công nợ thống kê tình hình công nợ, thu hồi tiền nợ và quản lý tiền hàng;
Ghi hóa đơn bán hàng, doanh thu hàng bán, sổ chi tiết hàng hóa ;
Xử lý hóa đơn chứng từ, lập báo cáo bán hàng theo quy định ;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công ty CỔ phần Aligro Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 – thứ 7 ( nghỉ chủ nhật)
Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
Được đào tạo kỹ năng liên quan
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy chế của công ty
Team building, party thường xuyên,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CỔ phần Aligro
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
