Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CỔ phần Aligro làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31 Nguyễn Hoàng, P Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tổng hợp, cập nhật thông tin về tình hình bán hàng của công ty;

Cập nhật giá của sản phẩm vào phần mềm kế toán;

Lập hóa đơn theo hợp đồng, hóa đơn điều chỉnh doanh thu;

Theo dõi tình hình hàng hóa, nhập số lượng hàng bán, hàng mua, hàng bị trả về vào phần mềm kế toán;

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán mua hàng, ngân hàng, theo dõi công nợ;

Cùng với kế toán công nợ thống kê tình hình công nợ, thu hồi tiền nợ và quản lý tiền hàng;

Ghi hóa đơn bán hàng, doanh thu hàng bán, sổ chi tiết hàng hóa ;

Xử lý hóa đơn chứng từ, lập báo cáo bán hàng theo quy định ;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán hoặc ngành liên quan

Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty CỔ phần Aligro Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000- 10.000.000 đồng + phụ cấp

Làm việc từ thứ 2 – thứ 7 ( nghỉ chủ nhật)

Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

Được đào tạo kỹ năng liên quan

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy chế của công ty

Team building, party thường xuyên,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CỔ phần Aligro

