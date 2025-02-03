Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 8 Nguyễn Xuân khoát, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện đại sứ quán Hàn Quốc), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Xử lý các đơn hàng trên phần mềm giao hàng
- Quản lý công nợ khách hàng và nhắc sale làm việc với khách hàng để xử lý những khoản nợ đến hạn thanh toán
- Hỗ trợ các kế toán viên vận hành công việc nội bộ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 20-25, cẩn thận, trung thực
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Không cần laptop, công ty có hỗ trợ máy tính làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7-9 triệu + Thưởng
7-9 triệu + Thưởng
- Thưởng tháng lương thứ 13
- Thưởng Tết
- Đóng BHXH
- Du lịch cùng công ty hàng năm
- Được đào tạo từ A-Z

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 Phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

