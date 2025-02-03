Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 8 Nguyễn Xuân khoát, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện đại sứ quán Hàn Quốc), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Xử lý các đơn hàng trên phần mềm giao hàng

- Quản lý công nợ khách hàng và nhắc sale làm việc với khách hàng để xử lý những khoản nợ đến hạn thanh toán

- Hỗ trợ các kế toán viên vận hành công việc nội bộ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 20-25, cẩn thận, trung thực

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Không cần laptop, công ty có hỗ trợ máy tính làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7-9 triệu + Thưởng

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Thưởng Tết

- Đóng BHXH

- Du lịch cùng công ty hàng năm

- Được đào tạo từ A-Z

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM

