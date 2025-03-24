Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 617

- 619

- 621 Quang Trung, phường 11, Gò Vấp, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

1. Thực hiện thanh toán cho khách hàng: tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ.
2. Xuất hóa đơn, phiếu thu, theo dõi và quản lý dòng tiền hàng ngày.
3. Ghi nhận doanh thu, công nợ, kiểm soát tiền quỹ cửa hàng.
4. Báo cáo doanh số bán hàng, thu - chi hàng ngày, hàng tuần.
5. Kiểm tra chứng từ, hỗ trợ nhập liệu kế toán vào phần mềm quản lý.
6. Đón tiếp khách hàng, hướng dẫn khu vực trưng bày xe.
7. Giải đáp thắc mắc, tư vấn các thủ tục liên quan (mua xe, trả góp, bảo hành).
8. Tiếp nhận cuộc gọi, tin nhắn, phản hồi từ khách hàng.
9. Phối hợp với bộ phận bán hàng để xử lý hồ sơ mua xe.
10. Kiểm kê hàng hóa, theo dõi tồn kho xe và phụ tùng.
11. Hỗ trợ làm các báo cáo theo yêu cầu của cửa hàng trưởng.
12. Đảm bảo khu vực quầy thu ngân & lễ tân luôn sạch sẽ, chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan..
2. Giới tính: Nữ độ tuổi 22-30
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu ngân, kế toán bán lẻ hoặc làm việc tại showroom xe, điện máy

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tổng thu nhập: Lương cơ bản + Phụ cấp khác (nếu có) + Thưởng theo doanh số bán hàng của cửa hàng.
2. Hỗ trợ đồng phục, phụ cấp ăn trưa, gửi xe khu vực HCM
3. Hỗ trợ đồng phục, suất ăn trưa cho nhân viên khu vực Phú Yên
4. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau 6 tháng
5. Được đào tạo về kỹ năng kế toán bán hàng, chăm sóc khách hàng.
6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến

Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 225 - 227 - 229 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

