Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Sơn Tân Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 614 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

- Tiếp nhận đơn hàng và kiểm tra với các bộ phận kho, bán hàng để ghi nhận hồ sơ bán hàng chính xác

- Thực hiện định khoản nghiệp vụ bán hàng kịp thời, xuất hóa đơn đầy đủ, đúng quy trình

- Ghi nhận chi tiết thanh toán của khách hàng vào phần mềm, in ấn và kẹp chứng từ thuyết minh

- Kiểm tra, đối chiếu sổ cái và sổ chi tiết, thực hiện việc đối trừ công nợ, theo dõi kỹ tuổi nợ

- Tính chiết khấu, theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ với KH

- Tập hợp các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong ngày, lưu trữ theo quy định

- Báo cáo công nợ phải thu khách hàng khi cấp trên yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ. Tuổi từ 25 - 35

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán.

- Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cứng 8 - 14 triệu/ tháng (tùy theo năng lực ứng viên)

- Thưởng doanh số, hỗ trợ cơm trưa, chuyên cần

- Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt dành cho nhân viên có thâm niên

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7 7h-18h, nghỉ trưa 11h25 - 13h

Cách Thức Ứng Tuyển

