Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Sơn Tân Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Sơn Tân Hương
- Hồ Chí Minh:
- 614 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
- Tiếp nhận đơn hàng và kiểm tra với các bộ phận kho, bán hàng để ghi nhận hồ sơ bán hàng chính xác
- Thực hiện định khoản nghiệp vụ bán hàng kịp thời, xuất hóa đơn đầy đủ, đúng quy trình
- Ghi nhận chi tiết thanh toán của khách hàng vào phần mềm, in ấn và kẹp chứng từ thuyết minh
- Kiểm tra, đối chiếu sổ cái và sổ chi tiết, thực hiện việc đối trừ công nợ, theo dõi kỹ tuổi nợ
- Tính chiết khấu, theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ với KH
- Tập hợp các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong ngày, lưu trữ theo quy định
- Báo cáo công nợ phải thu khách hàng khi cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán.
- Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH Sơn Tân Hương Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng doanh số, hỗ trợ cơm trưa, chuyên cần
- Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt dành cho nhân viên có thâm niên
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
- Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7 7h-18h, nghỉ trưa 11h25 - 13h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Tân Hương
