Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 120 Triệu

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Mức lương
9 - 120 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 120 Triệu

Xuất hoá đơn với khách trả chậm:
- Win: Sau khi nhận được phiếu nhập kho của Win từ bộ phận kho. Kế toán xuất Hoá đơn kiểm tra tồn kho, đối chiếu tiến hành xuất hoá đơn hạn 1-2 ngày sau khi nhận được phiếu nhập kho của khách
- Khách hàng khác: Sau khi đối chiếu, chốt công nợ với khách hàng kế toán hoá đơn thực hiện xuất hoá đơn hạn từ 1-2 ngày sau khi chốt công nợ
Xuất hoá đơn với khách thu tiền ngay: Kế toán thực hiện xuất hoá đơn theo đơn hàng giao thực tế
Xuất hoá đơn với hàng ký gửi khách:
- Coopfood: Sau khi chốt doanh thu hàng tháng, kế toán tiến hành thực hiện xuất hoá đơn trước ngày 30 hoặc 31 hàng tháng.
- Bs Mart: Sau khi chốt doanh thu, kế toán tiến hành xuất hoá đơn trước ngày mồng 10 hàng tháng
- Lotte: Sau khi chốt doanh thu kỳ 1 kế toán thực hiện xuất hoá đơn thời gian hoàn thành từ ngày 17-20 hàng tháng.
- Sau khi chốt doanh thu kỳ 2 kế toán thực hiện xuất hoá đơn thời gian hoàn thành từ ngày 2 đến ngày 5 hàng tháng
- Mega: Sau khi chốt doanh thu kế toán thực hiện xuất hoá đơn (thời gian hoàn thành 2-3 ngày)
Trong quá trình thực hiện công tác xuất hoá đơn,nếu có vấn đề gì vướng mắc kế toán hoá đơn có trách nhiệm thông báo ngay cho cấp quản lý xin ý kiến.
Quản lý công việc khác:
- Hàng tuần in hoá đơn đầu vào - đầu ra - Chiết khấu cho khách gửi kế toán dịch vụ. Đối chiếu bảng kê hoá đơn kế toán dịch vụ gửi bảng kê đã gửi theo tháng (công ty thủ công), quý (Công ty phân phối, Hato)
- Đi Ngân hàng, Thuế khi có yêu cầu
- Thực hiện thủ tục khai báo, giao dịch BHXH cho người lao động
- Nhập liệu doanh thu bán hàng ký gửi trên phần mềm Misa
- Công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo
Tuân thủ quy định:
- Tuân thủ các quy định của Công ty
- Lập kế hoạch làm việc chi tiết
- Báo cáo, đề xuất kiến nghị.

Với Mức Lương 9 - 120 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng
- Tập trung và chú ý chi tiết
- Tính chính xác và trách nhiệm cao
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp
- Kỹ năng giao tiếp
- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ và khả năng chịu áp lực cao
- Sẵn sàng lắng nghe, học hỏi, tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, lãnh đạo
- Có khả năng làm việc nhóm, có khả năng thích nghi nhanh với công việc, tuân thủ nội quy - quy định

Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân
- Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.
- Được tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.
- Lương tháng 13, xét nâng lương
- Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Được thưởng thức tea break với trà sữa, cà phê, snack, ...
- Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

