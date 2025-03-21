Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Kiểm tra báo cáo bán hàng, kiểm soát các chứng từ về doanh thu, ghi nhận doanh thu và đối chiếu các khoản doanh thu trên hệ thống và file thống kê của tư vấn.

Xuất hoá đơn VAT ghi nhận doanh thu.

Hoạch toán trên phần mềm Misa.

Đối chiếu công nợ phải thu

Lưu trữ chứng từ doanh thu, nhập kho.

Tham gia kiểm kê hàng tồn kho cuối tháng, xử lý số liệu, kiểm soát tiêu hao vật tư.

Tham gia cung cấp bàn giao chứng từ cho bên dịch vụ làm báo cáo.

Làm các công việc của cấp trên và Ban Giám đốc yêu cầu.