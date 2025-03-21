Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle)
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 5, L5
- 19b, TTTM Estella Place, 88 Song Hành, P.An Phú, Quận 2, TP Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Kiểm tra báo cáo bán hàng, kiểm soát các chứng từ về doanh thu, ghi nhận doanh thu và đối chiếu các khoản doanh thu trên hệ thống và file thống kê của tư vấn.
Xuất hoá đơn VAT ghi nhận doanh thu.
Hoạch toán trên phần mềm Misa.
Đối chiếu công nợ phải thu
Lưu trữ chứng từ doanh thu, nhập kho.
Tham gia kiểm kê hàng tồn kho cuối tháng, xử lý số liệu, kiểm soát tiêu hao vật tư.
Tham gia cung cấp bàn giao chứng từ cho bên dịch vụ làm báo cáo.
Làm các công việc của cấp trên và Ban Giám đốc yêu cầu.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.
Sử dụng phần mềm Misa.
Có kinh nghiệm về ngành dịch vụ.
Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là Excel.
Kỹ năng xử lý tình huống tốt, tỉ mỉ, cẩn thận.
Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle) Thì Được Hưởng Những Gì
Team building hàng năm.
Tham gia BHXH, BHYT.
Được off hàng tuần + phép năm.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
