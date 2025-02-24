Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ Phần Dược SK Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 150 Lô C3, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

Nhận đơn hàng từ TDV tiến hành lên đơn trên hệ thống theo CTKM đã được duyệt.

Thực hiện đối chiếu với kho về số lượng xuất.

Kiểm tra đôn đốc tình hình thu hồi công nợ, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết từng khách hàng.

Xuất hóa đơn.

Cung cấp thông tin khi cần về tình hình bán hàng, công nợ khách hàng phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của cấp trên.

Báo cáo doanh số bán hàng, phân tích doanh số theo mặt hàng, khu vực.

Lưu giữ chứng từ khoa học, hợp lý.

Công việc khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi từ 25 – 33 tuổi, ưu tiên nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng công việc: có năng lực phân tích, tổng hợp và đề xuất giải pháp.

Kỹ năng mềm: giao tiếp khéo léo và có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, tiếp thu cái mới, xử lý tình huống tốt và bảo mật thông tin Công ty.

Tại Công ty Cổ Phần Dược SK Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng KPI + phụ cấp ăn trưa

Thu nhập và mức thưởng hấp dẫn theo đúng năng lực.

Lương tháng 13

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Các chính sách thưởng theo quy định công ty

Tham gia các hoạt động gắn kết: Team Building, du lịch, dã ngoại, Gala cuối năm, ....

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, công bằng,

Được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.

Luôn được tạo điều kiện cơ hội thăng tiến và đề cử cấp bậc cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dược SK Pharma

