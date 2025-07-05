Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH BUYMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH BUYMED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 72, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, xử lý hóa đơn mua hàng trên hệ thống nội bộ
Thanh toán công nợ, tạm ứng mua hàng
Cấn trừ các khoản rebate đã được xác nhận
Gửi chi tiết thanh toán cho nhà cung cấp
Đối chiếu công nợ nhà cung cấp, làm biên bản đối chiếu
Trình ký, lưu trữ chứng từ, gửi biên bản đối chiếu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.
Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thành thạo Google Drive, phần mềm MS Dynamics Business Central.
Tại CÔNG TY TNHH BUYMED Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm trên 100% lương
Bảo hiểm PVI
Xét tăng lương hoặc level định kỳ 02 lần/năm
Thưởng hàng năm lên đến 2 tháng lương dựa trên đánh giá năng lực
15 ngày nghỉ phép và 11 ngày nghỉ lễ
Cơ hội được đào tạo bởi đội ngũ chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUYMED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
