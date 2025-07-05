Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH BUYMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, xử lý hóa đơn mua hàng trên hệ thống nội bộ

Thanh toán công nợ, tạm ứng mua hàng

Cấn trừ các khoản rebate đã được xác nhận

Gửi chi tiết thanh toán cho nhà cung cấp

Đối chiếu công nợ nhà cung cấp, làm biên bản đối chiếu

Trình ký, lưu trữ chứng từ, gửi biên bản đối chiếu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.

Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo Google Drive, phần mềm MS Dynamics Business Central.

Tại CÔNG TY TNHH BUYMED Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm trên 100% lương

Bảo hiểm PVI

Xét tăng lương hoặc level định kỳ 02 lần/năm

Thưởng hàng năm lên đến 2 tháng lương dựa trên đánh giá năng lực

15 ngày nghỉ phép và 11 ngày nghỉ lễ

Cơ hội được đào tạo bởi đội ngũ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUYMED

