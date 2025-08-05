Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 101c đường số 11, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mô tả công việc chi tiết của một kế toán công nợ ngành logistics.
1. Quản lý công nợ khách hàng
Kiểm tra và đối chiếu công nợ: Theo dõi và đối chiếu các khoản nợ phải thu từ khách hàng, bao gồm chi phí vận chuyển, phí dịch vụ kho bãi, và các khoản phí phát sinh khác.
Kiểm tra và đối chiếu công nợ:
Lập hóa đơn và chứng từ: Tạo và gửi hóa đơn cho khách hàng một cách chính xác và kịp thời.
Lập hóa đơn và chứng từ:
Hạch toán và ghi nhận doanh thu: Ghi nhận doanh thu từ các dịch vụ đã cung cấp vào hệ thống kế toán.
Hạch toán và ghi nhận doanh thu:
Đôn đốc thanh toán: Liên hệ với khách hàng để đôn đốc việc thanh toán đúng hạn.
Đôn đốc thanh toán:
2. Quản lý công nợ nhà cung cấp
Kiểm tra và đối chiếu công nợ: Rà soát và đối chiếu các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp, bao gồm các chi phí thuê phương tiện vận tải, chi phí kho bãi, chi phí nhiên liệu...
Xử lý và hạch toán chi phí: Ghi nhận chính xác các chi phí này vào hệ thống kế toán.
Xử lý và hạch toán chi phí:
Lập lệnh thanh toán: Chuẩn bị các lệnh thanh toán cho nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn và đúng số tiền.
Lập lệnh thanh toán:
3. Phối hợp với các bộ phận khác
Với bộ phận kinh doanh: Hợp tác để nắm bắt các hợp đồng, điều khoản thanh toán, và xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ của khách hàng.
Với bộ phận kinh doanh:
Với bộ phận vận hành: Trao đổi thông tin về các dịch vụ đã thực hiện, chi phí phát sinh để đảm bảo việc hạch toán được chính xác.
Với bộ phận vận hành:
4. Báo cáo và phân tích
Lập báo cáo công nợ định kỳ: Chuẩn bị các báo cáo chi tiết về tình hình công nợ phải thu và phải trả.
Lập báo cáo công nợ định kỳ:
Phân tích tuổi nợ: Phân tích các khoản nợ quá hạn và đề xuất các biện pháp xử lý.
Phân tích tuổi nợ:
Báo cáo cho ban giám đốc: Cung cấp thông tin tổng quan về tình hình tài chính liên quan đến công nợ để ban giám đốc đưa ra các quyết định chiến lược.
Báo cáo cho ban giám đốc:

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Yêu cầu về kiến thức và bằng cấp
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Trình độ học vấn:
Kiến thức chuyên môn:
Hiểu rõ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan đến kế toán doanh nghiệp và thuế.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán công nợ phải thu và phải trả, bao gồm cả các chứng từ đặc thù của ngành logistics như hóa đơn, vận đơn (Bill of Lading), POD (Proof of Delivery - biên bản giao hàng)….
Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm kế toán phổ biến như MISA, FAST... và thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Excel
2. Yêu cầu về kỹ năng
Ưu tiên bạn nữ có tính cách nhẹ nhàng một chút và biết cách giao tiếp mềm mỏng với khách hàng, tài xế, nhà cung cấp, đối tác.
Ưu tiên bạn nữ có tính cách nhẹ nhàng
Kỹ năng quản lý và tổ chức: Khả năng sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ khoa học để dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Kỹ năng quản lý và tổ chức:
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Đây là kỹ năng rất quan trọng để làm việc với khách hàng trong việc đôn đốc thanh toán, cũng như phối hợp với các phòng ban nội bộ (kinh doanh, vận hành) để giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán:
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích tình hình công nợ, nhận diện các khoản nợ khó đòi để đề xuất các phương án xử lý kịp thời cho ban lãnh đạo.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề:
Tinh thần trách nhiệm và cẩn thận: Vị trí này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác cao trong từng con số để tránh sai sót, gây thất thoát cho công ty.
Tinh thần trách nhiệm và cẩn thận:
3. Yêu cầu khác
Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương, đặc biệt là trong ngành logistics, vận tải hoặc xuất nhập khẩu.
Kinh nghiệm làm việc:
Trung thực và chịu được áp lực: Công việc kế toán, đặc biệt là kế toán công nợ, cần sự trung thực tuyệt đối và khả năng chịu được áp lực từ khối lượng công việc lớn cũng như việc thu hồi các khoản nợ khó đòi.
Trung thực và chịu được áp lực:

Tại CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ:
Thứ 2- thứ 6: Sáng từ 8 đến 12h, chiều từ 13h-17h
Thứ 7: từ 8-12h
Chủ nhật: Nghỉ
Lễ, Tết nghỉ theo quy định của nhà nước và phù hợp với tính chất ngành nghề Công ty đang hoạt động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS

CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 101c đường số 11, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

