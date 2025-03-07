Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 5, ngõ 59, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

- Xử lý các sự cố hóa đơn của khách hàng

- Xử lý các sự cố hóa đơn của khách hàng



2 năm làm ở vị trí kế toán công nợ doanh thu trên 20 tỷ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khách sạn, vận hành chung cư mini

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức, giám sát thực hiện công việc

Thành thạo công cụ Power Query, Power Pivot và Pivot Table, xây dựng Data Model

Kỹ tổ chức sắp xếp dữ liệu, lên báo cáo phân tích số liệu

Am hiểu về kế toán, tài chính, thuế

Am hiểu về quy trình xử lý công nợ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 85% lương

- Lương cứng: 11.000.000 - 14.000.000 VNĐ (thoả thuận theo năng lực)

