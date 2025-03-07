Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 5, ngõ 59, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Xử lý các sự cố hóa đơn của khách hàng

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm làm ở vị trí kế toán công nợ doanh thu trên 20 tỷ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khách sạn, vận hành chung cư mini
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức, giám sát thực hiện công việc
Thành thạo công cụ Power Query, Power Pivot và Pivot Table, xây dựng Data Model
Kỹ tổ chức sắp xếp dữ liệu, lên báo cáo phân tích số liệu
Am hiểu về kế toán, tài chính, thuế
Am hiểu về quy trình xử lý công nợ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 85% lương
- Lương cứng: 11.000.000 - 14.000.000 VNĐ (thoả thuận theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 ngõ 59 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

