Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
- Hồ Chí Minh:
- Số 14 đường số 2, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Cập nhật số liệu, kiểm tra và hạch toán sổ sách liên quan đến hồ sơ công nợ phải trả nhà thầu phụ
Theo dõi các hồ sơ mua hàng, hợp đồng kinh tế; Quản lý thông tin tuổi nợ khách hàng, nhà cung cấp;
Kiểm tra, xác nhận, hạch toán hồ sơ thanh toán công nợ (phải thu, phải trả);
Chịu trách nhiệm chính tài khoản 331;
Đối chiếu công nợ và báo cáo công nợ theo quy định;
Thực hiện tính tuân thủ và hướng dẫn liên quan đến công nợ;
Lập báo cáo công việc theo quy định;
Thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ theo hướng dẫn KTT.
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 02 năm về mảng kế toán công nợ;
Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm tại Cty xây dựng trong vai trò tổng thầu;
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word), Sử dụng phần mềm kế toán; Misa, Bravo
Cẩn thận, trung thực, chịu áp lực tốt;
Làm việc độc lập và theo nhóm tốt;
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đi du lịch định kỳ hàng năm
Được tặng quà sinh nhật và các chế độ khác theo quy định của Công ty
Được xét nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm
Được tổ chức khám chữa bệnh định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
