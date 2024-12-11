Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 14 đường số 2, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Cập nhật số liệu, kiểm tra và hạch toán sổ sách liên quan đến hồ sơ công nợ phải trả nhà thầu phụ
Theo dõi các hồ sơ mua hàng, hợp đồng kinh tế; Quản lý thông tin tuổi nợ khách hàng, nhà cung cấp;
Kiểm tra, xác nhận, hạch toán hồ sơ thanh toán công nợ (phải thu, phải trả);
Chịu trách nhiệm chính tài khoản 331;
Đối chiếu công nợ và báo cáo công nợ theo quy định;
Thực hiện tính tuân thủ và hướng dẫn liên quan đến công nợ;
Lập báo cáo công việc theo quy định;
Thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ theo hướng dẫn KTT.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán;
Có kinh nghiệm 02 năm về mảng kế toán công nợ;
Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm tại Cty xây dựng trong vai trò tổng thầu;
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word), Sử dụng phần mềm kế toán; Misa, Bravo
Cẩn thận, trung thực, chịu áp lực tốt;
Làm việc độc lập và theo nhóm tốt;

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe
Được tham gia đi du lịch định kỳ hàng năm
Được tặng quà sinh nhật và các chế độ khác theo quy định của Công ty
Được xét nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm
Được tổ chức khám chữa bệnh định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 218 Đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

