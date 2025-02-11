Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚ HÒA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 342 đường Phú Lợi, phường Phú Hoà, TDM, BD, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Kiểm tra số liệu ghi chép trên “phiếu nhập kho” hàng hóa, “Phiếu xuất kho” bán hàng đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời, hạch toán đúng theo chế độ kế toán và quy định Công ty.

+ Kiểm tra “đề xuất” cấp hàng hóa, vật tư; hạch toán, lập “phiếu xuất kho” đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời đúng chế độ kế toán và quy định Công ty.

+ Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn kho với Thủ kho để đảm bảo Số lượng, tình trạng hàng hóa, vật tư sổ sách, phần mềm kế toán đúng với thực tế.

+ Khai báo mã hàng hóa, vật tư nhập kho vào phần mềm kế toán.

+ Kiểm tra “phiếu đặt hàng” và theo dõi thời hạn nhận hàng.

+ Theo dõi phương án, thời hạn xử lý hàng lỗi, hỏng, hao hụt hàng hoá theo quy định.

+ Tham gia kiểm kê hàng hóa, tài sản tồn kho, lập báo cáo nhập – xuất – tồn kho hàng hóa.

+ Giải trình kho có chênh lệch hàng hóa. Hạch toán các bút toán ghi tăng, giảm hàng tồn kho căn cứ theo biên bản kiểm kê phát hiện thừa/ thiếu hàng hóa, vật tư.

+ Lưu trữ phiếu nhập/xuất kho

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán;

– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

– Sử dụng thành thạo các phần mềm ecxel, word, phần mềm kế toán và vi tính văn phòng;

– Không yêu cầu ngoại ngữ

– Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.

– Am hiểu các quy luật thuế hiện hành

– Phỏng vấn đi làm ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚ HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

– Được làm việc trong môi năng động, thân thiện;

– Được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp;

– Lương: từ 8 triệu đến 10 triệu hoặc theo năng lực.

– Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty;

– Các chế độ khác: đồng phục, BH XH-YT, chế độ khác;

– Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚ HÒA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.