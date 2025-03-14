Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý thanh toán, tổng hợp các công nợ đối tác/đại lý trong và ngoài nước và lưu trữ hồ sơ kế toán.

- Làm chứng từ nhập khẩu.

- Lập kế hoạch, báo cáo thu chi.

- Tổng hợp doanh số bán hàng sỉ và lẻ.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Hoàn thành công việc báo cáo theo quý, tháng hoặc theo yêu cầu.

- Giao dịch ngân hàng: Chuẩn bị hồ sơ thanh toán đơn hàng quốc tế, nộp-rút tiền

mặt, sao kê ngân hàng, ...

- Hỗ trợ các thủ tục xuất hoá đơn VAT cho đối tác.

- Kiểm soát thanh toán các chi phí nội bộ Công ty khi có ĐNTT, ĐNTƯ, …

- Làm các công việc khác liên quan chuyên môn theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25 – 40 tuổi.

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương (từng làm ở lĩnh vực dược mỹ phẩm, hàng xuất nhập khẩu, spa là một lợi thế).

- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa.

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc linh động.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000đ – 15.000.000đ (tùy năng lực)

- Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước

- Được cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngân sách hỗ trợ triển khai công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định công ty.

- Cơ hội được kết nối, đào tạo phát triển bản thân.

- Địa điểm làm việc: Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội hoặc Tòa Century Tower, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8:00 -17:30, từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ trưa từ 12:00 - 13:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA

