Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA

Kế toán nội bộ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý thanh toán, tổng hợp các công nợ đối tác/đại lý trong và ngoài nước và lưu trữ hồ sơ kế toán.
- Làm chứng từ nhập khẩu.
- Lập kế hoạch, báo cáo thu chi.
- Tổng hợp doanh số bán hàng sỉ và lẻ.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Hoàn thành công việc báo cáo theo quý, tháng hoặc theo yêu cầu.
- Giao dịch ngân hàng: Chuẩn bị hồ sơ thanh toán đơn hàng quốc tế, nộp-rút tiền
mặt, sao kê ngân hàng, ...
- Hỗ trợ các thủ tục xuất hoá đơn VAT cho đối tác.
- Kiểm soát thanh toán các chi phí nội bộ Công ty khi có ĐNTT, ĐNTƯ, …
- Làm các công việc khác liên quan chuyên môn theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25 – 40 tuổi.
- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương (từng làm ở lĩnh vực dược mỹ phẩm, hàng xuất nhập khẩu, spa là một lợi thế).
- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa.
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc linh động.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000đ – 15.000.000đ (tùy năng lực)
- Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước
- Được cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngân sách hỗ trợ triển khai công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định công ty.
- Cơ hội được kết nối, đào tạo phát triển bản thân.
- Địa điểm làm việc: Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội hoặc Tòa Century Tower, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời gian: Từ 8:00 -17:30, từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ trưa từ 12:00 - 13:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

