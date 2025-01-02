Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN KYOTO VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 34 ngõ 46 Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

+ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán.

+ Thu chi nội bộ

+ Xuất, nhập hàng vào phần mềm Misa

+ Đối chiếu và kiểm kê hàng tồn kho với kho

+Và các công việc hành chính khác. Sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Biết excel cơ bản. Biết Misa là 1 lợi thế. Không biết sẽ được hướng dẫn

Ưu tiên người gần với địa chỉ công ty, có mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN KYOTO VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

+Mức lương 6-8 triệu

+Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

+Được thanh toán phép, chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao động

+Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;

+Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công Ty

+Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN KYOTO VIỆT NHẬT

