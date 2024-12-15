Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 219 Trung Kính, tòa nhà Central point, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tính hoa hồng bán hàng và thuế TNCN cho nhân viên kinh doanh
Theo dõi công nợ và tạm ứng của nhân viên
Theo dõi và thu hồi công nợ các nhà cung cấp
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH các chuyên ngành về kế toán doanh nghiệp
Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Lương – Thưởng
+ Lương cứng: 9 – 11 Triệu/tháng – Có thể tự deal cao hơn theo năng lực
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp), Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;
Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:
LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT
Địa chỉ: Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
