Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, tòa nhà Central point, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tính hoa hồng bán hàng và thuế TNCN cho nhân viên kinh doanh

Theo dõi công nợ và tạm ứng của nhân viên

Theo dõi và thu hồi công nợ các nhà cung cấp

Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH các chuyên ngành về kế toán doanh nghiệp

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vị trí công việc tương tự. Ưu tiên ứng viên làm lĩnh vực BDS.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong ứng xử tình huống

Thành thạo tin học văn phòng cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Giỏi excel, am hiểu về thuế TNCN, kỹ năng đòi nợ tốt

Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Lương – Thưởng

+ Lương cứng: 9 – 11 Triệu/tháng – Có thể tự deal cao hơn theo năng lực

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;

Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp), Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

Địa chỉ: Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

