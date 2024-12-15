Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 18T2 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Kiểm tra và hạch toán số liệu nhập – xuất kho nguyên vật liệu. Kiểm soát xuất kho theo đúng định mức sản phẩm

Kiểm soát hàng tồn trong kho bằng cách thường xuyên check số tồn kho với bộ phận kho, đảm bảo số lượng tồn chính xác để làm căn cứ báo mua hàng.

Kiểm tra và hạch toán ngân hàng, các khoản tiền thu chi của phân xưởng và văn phòng.

Tham gia kiểm kê định kỳ. Kiểm tra số tồn sổ sách và tồn thực tế, tìm nguyên nhân chênh lệch - báo cáo cấp trên và các bộ phận liên quan.

Kiểm tra sản lượng ăn lương thợ may và sản lượng gia công đảm bảo số chính xác.

Kiểm tra và theo dõi các khoản công nợ nội bộ

Tương tác tốt với các phòng ban liên quan.

Thực hiện các báo cáo nội bộ

Các công việc khác theo y/c cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán nội bộ. Ưu tiên kinh nghiệm Công ty sản xuất.

- Thào thạo phần mềm kế toán misa.

- Kỹ năng excel, xử lý số liệu tốt, nhập liệu nhanh.

- Kỹ năng kiểm soát, phân tích số liệu

- Kỹ năng lập các báo cáo nội bộ.

- Có kỹ năng làm việc độc lập đồng thời tương tác nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 9-12tr tùy năng lực

- Thưởng các ngày lễ theo quy định, lương tháng 13,du lịch, teambuilding, phép năm.......

- Được tham gia bảo hiểm khi hết thời gian thử việc.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – hết sáng thứ 7, giờ hành chính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI

