Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI
- Hà Nội: Tòa 18T2 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm tra và hạch toán số liệu nhập – xuất kho nguyên vật liệu. Kiểm soát xuất kho theo đúng định mức sản phẩm
Kiểm soát hàng tồn trong kho bằng cách thường xuyên check số tồn kho với bộ phận kho, đảm bảo số lượng tồn chính xác để làm căn cứ báo mua hàng.
Kiểm tra và hạch toán ngân hàng, các khoản tiền thu chi của phân xưởng và văn phòng.
Tham gia kiểm kê định kỳ. Kiểm tra số tồn sổ sách và tồn thực tế, tìm nguyên nhân chênh lệch - báo cáo cấp trên và các bộ phận liên quan.
Kiểm tra sản lượng ăn lương thợ may và sản lượng gia công đảm bảo số chính xác.
Kiểm tra và theo dõi các khoản công nợ nội bộ
Tương tác tốt với các phòng ban liên quan.
Thực hiện các báo cáo nội bộ
Các công việc khác theo y/c cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thào thạo phần mềm kế toán misa.
- Kỹ năng excel, xử lý số liệu tốt, nhập liệu nhanh.
- Kỹ năng kiểm soát, phân tích số liệu
- Kỹ năng lập các báo cáo nội bộ.
- Có kỹ năng làm việc độc lập đồng thời tương tác nhóm tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các ngày lễ theo quy định, lương tháng 13,du lịch, teambuilding, phép năm.......
- Được tham gia bảo hiểm khi hết thời gian thử việc.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – hết sáng thứ 7, giờ hành chính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
