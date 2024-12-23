Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH TSAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình Plaza 2, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình (Cạnh BX Mỹ Đình), Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Thực hiện thu, chi hoàn ứng, tạm ứng, quyết toán với các bộ phận Công ty theo kế hoạch tháng/năm với Ban Giám đốc;

Tổng hợp kết quả doanh số, thu chi, tổng hợp báo cáo bán hàng, dòng tiền của nhân viên, phòng kinh doanh và hệ thống hằng ngày/tuần/tháng;

Phối hợp với bộ phận kho tiến hành kiểm kê, thanh lý, cập nhật hàng tồn kho, danh mục tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty;

Truyền thông đúng, đủ các thông tin liên quan đến thu chi, tài chính doanh nghiệp đến các Bộ phận;

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn bán hàng, báo cáo tiền mặt - báo cáo bán hàng cuối ngày, thu chi - dòng tiền, doanh thu chi nhánh/team/cá nhân và các đối tác (Giao vận, ngân hàng...) của Phòng KD;

Nhận/ phản hồi kế hoạch về chương trình xúc tiến bán và cài đặt chương trình lên phần mềm bán hàng;

Đề xuất hoàn thiện tối ưu các quy trình vận hành, chi phí;

Hỗ trợ Kế toán trưởng thực hiện 1 số công việc như kê khai thuế, hoàn thiện giấy tờ hồ sơ...

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ giới, tuổi từ 25 - 32 tuổi;

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc chuyên ngành liên quan;

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên trong doanh nghiệp bán lẻ);

Nắm vững về quy trình kế toán, chứng từ, báo cáo tài chính, thuế, bảo hiểm;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, tin học văn phòng; các công cụ Drive; biết sử dụng phần mềm bán hàng (Kiotviet hoặc Nhanhvn hoặc Posvn, ...) là lợi thế;

Chủ động, chịu được áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm cao;

Mong muốn phát triển bản thân lên các vị trí cao hơn;

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH TSAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ (Theo Năng Lực) + %Thưởng Doanh Thu + Phụ cấp (Ăn: 800.000 VNĐ và xăng xe: 300.000 VNĐ) => Thu nhập 11 - 14tr/tháng;

Tổng phụ cấp: 1,1 Triệu

% Doanh thu đảm bảo từ 1,5-3 Triệu/Tháng phụ thuộc Doanh Thu

Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng + 100% phụ cấp, thưởng doanh thu trong thời gian thử việc; Được tài trợ hoàn toàn tham gia các khóa nâng cao nghiệp vụ do công ty cử đi;

Được cấp máy tính làm việc; BHXH sau thử việc;

Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TSAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.