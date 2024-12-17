Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm soát quy trình in, phát hành và quản lý lưu trữ hóa đơn của công ty

- Tập hợp hóa đơn - chứng từ, hạch toán vào sổ sách kế toán.

- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để tập hợp hóa đơn, doanh thu

- Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

- Học vấn: Tốt nghiệp ĐH

- Kinh nghiệm: Ưu tiên UV nữ có tối thiểu 1 năm ở lĩnh vực tương đương.

-Chăm chỉ, chịu được áp lực, thật thà

-Giới : nữ

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

-Ăn trưa tại viện miễn phí

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ, chính sách: Được tham gia BHXH, các chế độ Lễ, Tết theo quy định, được hưởng 12 ngày phép/ năm, Lương tháng 13.

- Được hưởng ưu đãi khám chữa bệnh cho nhân viên và người nhà nhân viên tại bệnh .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành

