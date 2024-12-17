Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 61 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Kiểm soát quy trình in, phát hành và quản lý lưu trữ hóa đơn của công ty
- Tập hợp hóa đơn - chứng từ, hạch toán vào sổ sách kế toán.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để tập hợp hóa đơn, doanh thu
- Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học vấn: Tốt nghiệp ĐH
- Kinh nghiệm: Ưu tiên UV nữ có tối thiểu 1 năm ở lĩnh vực tương đương.
-Chăm chỉ, chịu được áp lực, thật thà
-Giới : nữ
Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì
-Ăn trưa tại viện miễn phí
- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.
- Chế độ, chính sách: Được tham gia BHXH, các chế độ Lễ, Tết theo quy định, được hưởng 12 ngày phép/ năm, Lương tháng 13.
- Được hưởng ưu đãi khám chữa bệnh cho nhân viên và người nhà nhân viên tại bệnh .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành
