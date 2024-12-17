Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Aitec Metals làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Aitec Metals
- Hà Nội: Tầng 12, ZenTower
- 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc kế toán nội bộ hàng ngày của Công ty.
Ghi chép, cập nhật và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
Kiểm tra tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ, hóa đơn.
Lập và theo dõi các báo cáo tài chính nội bộ.
Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo thuế và báo cáo tài chính định kỳ.
Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin và số liệu cần thiết.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính.
Hỗ trợ kiểm soát chi phí và quản lý dòng tiền của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý và Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiếu 2 năm trở lên.
Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Trung thực, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
Kỹ năng giao tiếp và tổ chức công việc tốt
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc đang theo học các khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán.
Thời gian làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 sáng đến 17:30 chiều (nghỉ trưa từ 1,5h)
Thứ 7: 8:00 sáng đến 12:00 trưa
Địa điểm làm việc: Tầng 12, Zentower – 12 Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Tại Công ty Cổ phần Aitec Metals Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật hiện hành.
Thưởng tất cả các ngày lễ trong năm, quà các dịp đặc biệt (Tết trung thu, Sinh nhật,...).
Được cung cấp máy tính và các trang thiết bị làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Văn hoá Công ty luôn coi con người là cốt lõi vì vậy đều được định hướng để phát triển năng lực của từng cá nhân.
Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm.
Xét tăng lượng định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Aitec Metals
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
