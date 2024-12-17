Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Aitec Metals làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, ZenTower - 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ hàng ngày của Công ty.

Ghi chép, cập nhật và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.

Kiểm tra tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ, hóa đơn.

Lập và theo dõi các báo cáo tài chính nội bộ.

Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo thuế và báo cáo tài chính định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin và số liệu cần thiết.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính.

Hỗ trợ kiểm soát chi phí và quản lý dòng tiền của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiếu 2 năm trở lên.

Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Trung thực, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp

Kỹ năng giao tiếp và tổ chức công việc tốt

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc đang theo học các khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 sáng đến 17:30 chiều (nghỉ trưa từ 1,5h)

Thứ 7: 8:00 sáng đến 12:00 trưa

Địa điểm làm việc: Tầng 12, Zentower – 12 Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại Công ty Cổ phần Aitec Metals Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10 triệu trở lên (Có thể thỏa thuận dựa vào năng lực).

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật hiện hành.

Thưởng tất cả các ngày lễ trong năm, quà các dịp đặc biệt (Tết trung thu, Sinh nhật,...).

Được cung cấp máy tính và các trang thiết bị làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Văn hoá Công ty luôn coi con người là cốt lõi vì vậy đều được định hướng để phát triển năng lực của từng cá nhân.

Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm.

Xét tăng lượng định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Aitec Metals

