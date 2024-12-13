Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BDBC FASHION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BDBC FASHION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH BDBC FASHION
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY TNHH BDBC FASHION

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH BDBC FASHION

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 nguyễn khang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thanh toán, hạch toán đầy đủ các khoản chi phí bằng tiền mặt/ chuyển khoản
Kiểm soát việc hạch toán bán hàng trên phần mềm theo đúng quy định và chính sách của công ty tại mỗi thời điểm
Thực hiện đối soát công nợ định kỳ với các bên đối tác bán hàng/thanh toán/ vận chuyển: Onepay, Vnpay, Shopee, Lazada, GHTK, ...
Kiểm soát dòng tiền doanh thu bán hàng thu về sau khi trừ đi các khoản phí phải chi trả cho đối tác (nếu có), đảm bảo tiền về đúng, đủ, kịp thời.
Xuất hóa đơn đầu ra, tập hợp hóa đơn đầu vào gửi cho kế toán thuế làm báo cáo. Hỗ trợ kiểm tra sổ sách/ báo cáo thuế.
Làm các công việc liên quan tới BHXH, thủ tục ngân hàng.
Nhập kho các mã hàng, vật liệu của công ty
Theo dõi các đơn hàng sx, đặt hàng liên hệ người bán.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của quản lý.
Tham gia cùng ban GĐ xây dựng và phát triển bộ phận kế toán hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc có chứng chỉ kế toán
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương tại các công ty có phát triển mảng bản lẻ online, ưu tiên ngành thời trang quần áo là 1 lợi thế
Sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng như Excel, Word, phần mềm misa admit và các phần mềm bán hàng như Kiot Việt,...
Trung thực, nhanh nhẹn, kiên trì, cẩn thận, có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH BDBC FASHION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000đ-12.000.000đ/tháng (tùy năng lực)
Cung cấp thiết bị làm việc, phụ cấp theo từng vị trí
Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, PC thâm niên,...
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BDBC FASHION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BDBC FASHION

CÔNG TY TNHH BDBC FASHION

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 32 ngách 23 ngõ 89 Tổ 10 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Câu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

