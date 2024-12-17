Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU TEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 55 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Kế toán nội bộ

1. Kiểm tra/thực hiện hồ sơ thanh toán, công tác phí,,,

2. Cập nhật vào phần mềm

3. Tổng hợp danh mục hàng hóa

4. Soạn thảo, lưu trữ các văn bản, hóa đơn....

5. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

1. Nữ, dưới 40 tuổi

2. Tốt nghiệp đại học, sử dụng tin học văn phòng tốt

3. Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực

4. Trên 1 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU TEST Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: 9-12tr

2. Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần (thứ 2-sáng thứ7)

3. Đầy đủ chế độ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU TEST

