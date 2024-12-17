Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU TEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU TEST
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 55 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
1. Kiểm tra/thực hiện hồ sơ thanh toán, công tác phí,,,
2. Cập nhật vào phần mềm
3. Tổng hợp danh mục hàng hóa
4. Soạn thảo, lưu trữ các văn bản, hóa đơn....
5. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Nữ, dưới 40 tuổi
2. Tốt nghiệp đại học, sử dụng tin học văn phòng tốt
3. Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực
4. Trên 1 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU TEST Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương: 9-12tr
2. Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần (thứ 2-sáng thứ7)
3. Đầy đủ chế độ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU TEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
