Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý thu chi nội bộ, lập phiếu thu chi và kiểm tra chứng từ.
Theo dõi chi phí, doanh thu và lợi nhuận từng dự án bất động sản.
Quản lý công nợ khách hàng, nhà thầu và đối tác.
Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng, hồ sơ liên quan đến giao dịch bất động sản.
Lập báo cáo tài chính nội bộ và phân tích dòng tiền, hiệu quả dự án.
Phối hợp các phòng ban trong công tác đối chiếu số liệu và kiểm kê tài sản.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH các chuyên ngành về kế toán doanh nghiệp
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm tại doanh nghiệp BDS
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong ứng xử tình huống
Thành thạo tin học văn phòng cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Giỏi excel, am hiểu về thuế TNCN, kỹ năng đòi nợ tốt
Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
Lương – Thưởng
+ Lương cứng: 10 - 12 Triệu/tháng – Có thể tự deal cao hơn theo năng lực
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp), Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;
Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

