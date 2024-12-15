Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Quản lý thu chi nội bộ, lập phiếu thu chi và kiểm tra chứng từ.

Theo dõi chi phí, doanh thu và lợi nhuận từng dự án bất động sản.

Quản lý công nợ khách hàng, nhà thầu và đối tác.

Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng, hồ sơ liên quan đến giao dịch bất động sản.

Lập báo cáo tài chính nội bộ và phân tích dòng tiền, hiệu quả dự án.

Phối hợp các phòng ban trong công tác đối chiếu số liệu và kiểm kê tài sản.

Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH các chuyên ngành về kế toán doanh nghiệp

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm tại doanh nghiệp BDS

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong ứng xử tình huống

Thành thạo tin học văn phòng cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Giỏi excel, am hiểu về thuế TNCN, kỹ năng đòi nợ tốt

Chịu được áp lực công việc

Lương – Thưởng

+ Lương cứng: 10 - 12 Triệu/tháng – Có thể tự deal cao hơn theo năng lực

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;

Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp), Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:

