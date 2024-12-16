Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tân Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhập liệu theo dõi hóa đơn, chứng từ.

Lên báo giá sản phẩm (được hướng dẫn)

Lập bảng kê, quản lý chữ lý số chủ động xuất hóa đơn theo quy định Công ty.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, Xuất - Nhập - Tồn hàng hóa trong Công ty.

Thực hiện thanh quyết toán tạm ứng, thanh toán công nợ phải thu/phải trả. Các khoản thanh toán khác.

Làm hợp đồng và kiểm tra hợp đồng với khách hàng, nhà cung cấp.

Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ thanh toán từ các bộ phận đề nghị, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ, tính chính xác của số liệu, chứng từ thanh toán đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và quy định Công ty.

Theo dõi sổ quỹ thu chi văn phòng.

Báo cáo nguồn tiền thu trong tuần/tháng. Báo cáo doanh thu/lợi nhuận theo ngày/tuần/tháng.

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ nội bộ khoa học, đảm bảo tìm kiếm dễ dàng khi cần.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, kinh tế, thống kê, quản trị nhân lực, luật hoặc các ngành liên quan.

Độ tuổi từ 24 đên 32 tuổi

Đã có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan ít nhất 12 tháng.

Những ứng viên đã làm cho công ty về Thực phẩm là một lợi thế

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: Misa.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là excel.

Luôn trung thực, tỉ mỉ và cẩn thận.

Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8-12 triệu/tháng tùy năng lực + phụ cấp 650k, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

- Thử việc 1-2 tháng (Nhận 85% lương).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, thân thiện.

- Khen thưởng thi đua phòng ban theo tuần, theo tháng.

- Có cơ hội phát triển cao nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin