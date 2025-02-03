Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Agri Pacific làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty CP Agri Pacific
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: HH15
- 35 Vinhome Smart City, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thu chi quỹ hàng ngày, quỹ tiền mặt
- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp
- Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp
- Xuất hóa đơn đầu ra
- Làm lương văn phòng
- Làm báo cáo hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu
- Giao dịch với ngân hàng: chuyển unc, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ
- Các công việc khác liên quan theo sự phân công của ban Giám đốc
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng:
- Tốt nghiệp trường Đại học khoa kế toán, tài chính doanh nghiệp, ưu tiên học trường Học Viên Tài chính...
- Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt
- Sử dụng thành thạo Word, Excel
Tại Công ty CP Agri Pacific Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính thức: 8.000.000 - 10.000.000đ/tháng
+ Tiền làm ngoài giờ (nếu có)
- Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết, lương tháng 13, đi du lịch 1 năm 1 lần
- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, có ngày nghỉ phép
- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp
- Thời gian thử việc: 1 tháng (nhận 85% lương)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Agri Pacific
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
