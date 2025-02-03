Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Agri Pacific làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: HH15 - 35 Vinhome Smart City, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thu chi quỹ hàng ngày, quỹ tiền mặt

- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp

- Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp

- Xuất hóa đơn đầu ra

- Làm lương văn phòng

- Làm báo cáo hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu

- Giao dịch với ngân hàng: chuyển unc, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ

- Các công việc khác liên quan theo sự phân công của ban Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng:

- Tốt nghiệp trường Đại học khoa kế toán, tài chính doanh nghiệp, ưu tiên học trường Học Viên Tài chính...

- Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt

- Sử dụng thành thạo Word, Excel

Tại Công ty CP Agri Pacific Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 8.000.000 - 10.000.000đ/tháng

+ Tiền làm ngoài giờ (nếu có)

- Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết, lương tháng 13, đi du lịch 1 năm 1 lần

- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, có ngày nghỉ phép

- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp

- Thời gian thử việc: 1 tháng (nhận 85% lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Agri Pacific

