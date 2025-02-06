Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hoàng Kim VKP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hoàng Kim VKP
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 11 Ngõ 86 Tô Vĩnh Diện
- Khương Trung,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Theo dõi các đơn hàng, tiến độ thực hiện các hợp đồng
- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp
- Xuất hóa đơn đầu ra
- Kiểm tra, lưu giữ, theo dõi chứng từ, hồ sơ, sổ sách đầy đủ, gọn gàng.
- Phối hợp với kế toán thuế các công việc liên quan.
- Một số công việc khác phát sinh theo yêu cầu của BLĐ
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hoàng Kim VKP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 8 - 11 triệu
- Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7 (8h - 17h30)
- Được hưởng đầy đủ chế độ của doanh nghiệp theo luật (BHXH, ...)
- Môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện
- Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7 (8h - 17h30)
- Được hưởng đầy đủ chế độ của doanh nghiệp theo luật (BHXH, ...)
- Môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hoàng Kim VKP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
