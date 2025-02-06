Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hoàng Kim VKP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 11 Ngõ 86 Tô Vĩnh Diện - Khương Trung,Hà Nội

- Theo dõi các đơn hàng, tiến độ thực hiện các hợp đồng

- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp

- Xuất hóa đơn đầu ra

- Kiểm tra, lưu giữ, theo dõi chứng từ, hồ sơ, sổ sách đầy đủ, gọn gàng.

- Phối hợp với kế toán thuế các công việc liên quan.

- Một số công việc khác phát sinh theo yêu cầu của BLĐ

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hoàng Kim VKP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8 - 11 triệu

- Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7 (8h - 17h30)

- Được hưởng đầy đủ chế độ của doanh nghiệp theo luật (BHXH, ...)

- Môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hoàng Kim VKP

