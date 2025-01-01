Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà Norther Diamond, Long Biên, Hà Nội (đầu cầu Vĩnh Tuy, đối diện Aeon Mall Long Biên), Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tính và thanh toán lương;

Thu chi quỹ tiền mặt, quỹ tài khoản;

In, làm hồ sơ thanh toán, hoàn thiện hồ sơ;

Làm lệnh đi tiền, lưu trữ hồ sơ thanh toán;

Kết hợp với kế toán kho kiểm tra lại các mặt hàng thừa thiếu liên quan đến công nợ của khách hàng;

Hạch toán quỹ, ngân hàng, BHXH và chi phí quản lý doanh nghiệp;

Chốt công nợ với KH/NCC hàng tháng;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.. hoặc ngành nghề có liên quan;

Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương;

Có kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn kế toán mà mình đảm nhiệm;

Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng xls tốt, sử dụng được các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay;

Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 - 9 triệu/tháng + Hỗ trợ ăn trưa + Phụ cấp gửi xe tháng;

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH Y tế theo Luật lao động hiện hành;

Nghỉ phép, Nghỉ lễ theo quy định nhà nước;

Chế độ Nghỉ mát, sinh nhật, sự kiện cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin