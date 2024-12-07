Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhập liệu các phát sinh chi phí công ty
Làm công nợ 331, 131
Làm lệnh CK ngân hàng, phát sinh các giấy tờ giải ngân (nếu có)
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, cẩn thận, linh hoạt

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7 - 8 triệu + phụ cấp ăn trưa + thưởng chuyên cần
Thời gian thử việc: Thoả thuận từ 1 đến 2 tháng
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sanaky, Số, 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

