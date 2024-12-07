Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhập liệu các phát sinh chi phí công ty
Làm công nợ 331, 131
Làm lệnh CK ngân hàng, phát sinh các giấy tờ giải ngân (nếu có)
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, cẩn thận, linh hoạt
Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 7 - 8 triệu + phụ cấp ăn trưa + thưởng chuyên cần
Thời gian thử việc: Thoả thuận từ 1 đến 2 tháng
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
