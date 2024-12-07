Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhập liệu các phát sinh chi phí công ty

Làm công nợ 331, 131

Làm lệnh CK ngân hàng, phát sinh các giấy tờ giải ngân (nếu có)

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán

1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, cẩn thận, linh hoạt

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7 - 8 triệu + phụ cấp ăn trưa + thưởng chuyên cần

Thời gian thử việc: Thoả thuận từ 1 đến 2 tháng

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

