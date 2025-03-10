Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Ghi chép và lưu trữ các chứng từ kế toán, hóa đơn, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu các khoản thu chi, công nợ của công ty.

Theo dõi công nợ và làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp.

Cập nhật chi phí phát sinh thu, chi hằng ngày. Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ.

Phối hợp với công ty kế toán dịch vụ cung cấp hóa đơn- chứng từ nếu cần.

Theo dõi chấm công và lập bảng lương & thưởng hàng tháng cho nhân viên công ty.

Theo dõi chấm công – điểm danh học viên - giảng viên.

Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế toàn hệ thống.

Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu của Công ty.