Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN EUSTREAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 184 Việt Hưng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý hàng hóa xuất nhập tồn Xuất hóa đơn bán hàng Kiểm soát hàng đi/đến kho Xuất hóa đơn VAT Lập báo cáo ngày/tháng Điều phối giao vận hàng hóa trong nội thành Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đăng, đại học chuyên ngành kế toán Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Không cần kinh nghiệm Chịu được áp lực công việc, có tinh thần gắn bó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUSTREAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-10 triệu Chế độ thưởng, lễ, lương thứ 13 (Thưởng Tết). Có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Có chính sách tăng lương định kỳ, thưởng cuối năm Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty. Du lịch hàng năm, tham gia các hoạt động nội bộ của công ty. Môi trường làm việc thân thiện, gần gũi, dễ hòa nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUSTREAM

