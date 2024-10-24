Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN EUSTREAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUSTREAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 184 Việt Hưng, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý hàng hóa xuất nhập tồn
Xuất hóa đơn bán hàng
Kiểm soát hàng đi/đến kho
Xuất hóa đơn VAT
Lập báo cáo ngày/tháng
Điều phối giao vận hàng hóa trong nội thành Hà Nội
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đăng, đại học chuyên ngành kế toán Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Không cần kinh nghiệm Chịu được áp lực công việc, có tinh thần gắn bó
Tốt nghiệp cao đăng, đại học chuyên ngành kế toán
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán
Không cần kinh nghiệm
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần gắn bó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUSTREAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8-10 triệu Chế độ thưởng, lễ, lương thứ 13 (Thưởng Tết). Có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Có chính sách tăng lương định kỳ, thưởng cuối năm Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty. Du lịch hàng năm, tham gia các hoạt động nội bộ của công ty. Môi trường làm việc thân thiện, gần gũi, dễ hòa nhập.
Thu nhập từ 8-10 triệu
Chế độ thưởng, lễ, lương thứ 13 (Thưởng Tết).
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Có chính sách tăng lương định kỳ, thưởng cuối năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước
Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.
Du lịch hàng năm, tham gia các hoạt động nội bộ của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, gần gũi, dễ hòa nhập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUSTREAM
