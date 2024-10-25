Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa VINAFOAM Số 1 Ngõ 6, Phố Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ bộ phận kinh doanh lập đơn hàng bán, phiếu xuất hàng hóa cho khách hàng trên phần mềm kế toán Fast
- Xuất hóa đơn bán hàng .
- Kiểm tra , đối chiếu thông tin xuất thực tế trước khi xuất hàng, đảm bảo đúng, đủ số lượng và chất lượng hàng.
- Nhập các bút toán phát sinh các ngân hàng.
- Phối hợp theo dõi công nợ khách hàng.
- Tập hợp in ấn hóa đơn chứng từ .
- Tập hợp , theo dõi hợp đồng các công ty
- Làm việc nội bộ khác theo sự phân công trưởng bộ phận sau khi quen việc

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi 22 đến 30 tuổi, ưu tiên NỮ
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.
- Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
- Yêu cầu thành thạo kỹ năng Word, Excel cơ bản.
- Kinh nghiệm sử dụng Phần mềm kế toán Fast là lợi thế.
- Phẩm chất tính cách: Tích cực, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động

Tại Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên công ty thuộc thế hệ trẻ, luôn có tinh thần làm việc cao, thân thiện, hòa đồng với mọi người. Ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, nhiệt huyết,...
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, ...
Chế độ xét tăng lương định kỳ
Du lịch hàng năm cùng công ty: Ít nhất 2 lần/năm
Có cơ hội được cử đi đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đảm nhiệm.
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm
Chế độ con nhỏ (đối với nữ): Được nghỉ thêm 1h/ngày cho đến khi con được 12 tháng tuổi.
Các đãi ngộ khác: Trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 204 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

