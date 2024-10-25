Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH AFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH AFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH AFIRE
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH AFIRE

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH AFIRE

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà GIM

- Innovation, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Theo dõi xuất nhập tồn hàng ngày
- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp
- Xuất hóa đơn điện tử
- Thu tiền mặt từ nhân viên vận chuyển, nộp tiền đã thu vào tài khoản
- Thu thập chứng từ hoá đơn
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
- Địa điểm làm việc: Tòa nhà GIM-Innovation, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu 8h00 - 17h30 (nghỉ trưa 12h00-13h30)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: kế toán từ 1 năm trở lên.
- Kiến thức nghiệp vụ kế toán cơ bản.
- Khả năng sử dụng phần mềm kế toán & tin học văn phòng (Word, Excel, Google Sheet,...).
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý kho, đã có kinh nghiệm làm trong mảng bán lẻ, bán trên các sàn thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH AFIRE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
- Lương: 8.500.000 - 11.000.000 + Phụ cấp 1.000.000
8.5
- Thử việc 2 tháng: 85% Lương cứng + Phụ cấp 1.000.000
- Performance review: 2 lần/ năm
- Hỗ trợ gửi xe miễn phí
- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13
- Chế độ nghỉ phép: nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ phép theo thâm niên, nghỉ chế độ riêng
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
- Chế độ khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên
Cơ hội phát triển không giới hạn:
- Được tham gia các khóa học, khóa đào tạo để nâng cao nâng lực, tư duy & các kiến thức, kỹ năng chuyên môn;
- Cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí cao hơn
Tiện ích văn phòng làm việc: Miễn phí trà, coffee, đồ ăn vặt tại công ty.
Tiện ích văn phòng làm việc:
Môi trường làm việc năng động:
- Môi trường làm việc thân thiện, đề cao tính xây dựng, hợp tác, lắng nghe và phản hồi đa chiều.
- Cơ hội làm việc cùng những đồng đội tài năng, trẻ trung và đầy nhiệt huyết.
Các hoạt động gắn kết:
- Du lịch công ty thường niên 1 lần/ năm
- Hoạt động team building theo quý, năm
- Các sự kiện, hoạt động văn hóa khác tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AFIRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AFIRE

CÔNG TY TNHH AFIRE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà GIM-Innovation, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

