Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
- Hà Nội: Lô số 3 cụm công nghiệp Lai Xá
- Xã Kim Chung
- Huyện Hoài Đức, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Công ty Vixi là đơn vị liên kết của Cộng Cà phê chuyển sản xuất Trà và Cà phê cần tuyển 1 Kế toán nội bộ với mô tả công việc như sau:
Thực hiện hoạch toán dữ liệu
Nhập liệu kế toán: Nhập các thông tin về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán vào phần mềm Misa Kiểm tra dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu được nhập chính xác, đầy đủ và không bị sai sót Lập chứng từ kế toán: Soạn thảo và xử lý các chứng từ liên quan đến việc, xuất, nhập hàng hóa, dịch vụ Xuất hóa đơn bán hàng
2. Check Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán theo quy định
3. Hạch toán thu chi ngân hàng
4. Kiểm soát hàng tồn kho
Tham gia kiểm kê kho định kỳ Lên chênh lệch tồn kho giữa sổ sách và thực tế gửi bộ phận kho
5. Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán nội bộ, kiểm soát kho tốt Nắm vững kiến thức nghiệp vụ kế toán, kiểm toán Hiểu biết và nắm rõ các quy định liên quan của Nhà nước và Pháp Luật
Nhanh nhạy xử lý số liệu, cẩn thận và chăm chỉ, tư duy tốt Sử dụng thành thạo Excel, kĩ năng khác cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 7 - 10 triệu + Phụ cấp ăn trưa + thưởng hiệu quả tháng.
Thời gian làm việc: 8h25 - 17h30 thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng (thứ 7 đầu tháng và thứ 7 cuối tháng)
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, chế độ theo luật lao động
Tham gia các hoạt động của công ty hàng năm như du lịch, khám sức khỏe định kỳ...
Đánh giá điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm
Được hướng dẫn công việc khi chưa có nhiều kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
