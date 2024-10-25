Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô số 3 cụm công nghiệp Lai Xá

- Xã Kim Chung

- Huyện Hoài Đức, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Công ty Vixi là đơn vị liên kết của Cộng Cà phê chuyển sản xuất Trà và Cà phê cần tuyển 1 Kế toán nội bộ với mô tả công việc như sau:
Thực hiện hoạch toán dữ liệu
Nhập liệu kế toán: Nhập các thông tin về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán vào phần mềm Misa Kiểm tra dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu được nhập chính xác, đầy đủ và không bị sai sót Lập chứng từ kế toán: Soạn thảo và xử lý các chứng từ liên quan đến việc, xuất, nhập hàng hóa, dịch vụ Xuất hóa đơn bán hàng
Nhập liệu kế toán: Nhập các thông tin về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán vào phần mềm Misa
Kiểm tra dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu được nhập chính xác, đầy đủ và không bị sai sót
Lập chứng từ kế toán: Soạn thảo và xử lý các chứng từ liên quan đến việc, xuất, nhập hàng hóa, dịch vụ
Xuất hóa đơn bán hàng
2. Check Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán theo quy định
Check Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán theo quy định
3. Hạch toán thu chi ngân hàng
4. Kiểm soát hàng tồn kho
Tham gia kiểm kê kho định kỳ Lên chênh lệch tồn kho giữa sổ sách và thực tế gửi bộ phận kho
Tham gia kiểm kê kho định kỳ
Lên chênh lệch tồn kho giữa sổ sách và thực tế gửi bộ phận kho
5. Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế ,... các ngành nghề khác có liên quan
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán nội bộ, kiểm soát kho tốt Nắm vững kiến thức nghiệp vụ kế toán, kiểm toán Hiểu biết và nắm rõ các quy định liên quan của Nhà nước và Pháp Luật
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán nội bộ, kiểm soát kho tốt
Nắm vững kiến thức nghiệp vụ kế toán, kiểm toán
Hiểu biết và nắm rõ các quy định liên quan của Nhà nước và Pháp Luật
Nhanh nhạy xử lý số liệu, cẩn thận và chăm chỉ, tư duy tốt Sử dụng thành thạo Excel, kĩ năng khác cơ bản
Nhanh nhạy xử lý số liệu, cẩn thận và chăm chỉ, tư duy tốt
Sử dụng thành thạo Excel, kĩ năng khác cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 - 10 triệu + Phụ cấp ăn trưa + thưởng hiệu quả tháng. Thời gian làm việc: 8h25 - 17h30 thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng (thứ 7 đầu tháng và thứ 7 cuối tháng) Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, chế độ theo luật lao động Tham gia các hoạt động của công ty hàng năm như du lịch, khám sức khỏe định kỳ... Đánh giá điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm Được hướng dẫn công việc khi chưa có nhiều kinh nghiệm
Lương: 7 - 10 triệu + Phụ cấp ăn trưa + thưởng hiệu quả tháng.
Thời gian làm việc: 8h25 - 17h30 thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng (thứ 7 đầu tháng và thứ 7 cuối tháng)
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, chế độ theo luật lao động
Tham gia các hoạt động của công ty hàng năm như du lịch, khám sức khỏe định kỳ...
Đánh giá điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm
Được hướng dẫn công việc khi chưa có nhiều kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 94 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

