Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần An Vĩnh Phát Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C42 TT13 Khu Đô Thị Văn Quán, P Văn Quán, Hà Đông

Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ: 03 người - 01 phụ trách kế toán

Kế toán kho: 02 người

Kế toán bán hàng: 01 người

- Thống kê chi phí chi tiết từng công trình: lương, nguyên vật liệu, chi phí máy thi công, và công cụ dụng cụ mang sử dụng cho công trình

- Báo cáo công nợ: của các đối tượng khách hàng mua vào và bán ra

- Mở sổ theo dõi nhân sự: ra vào, nghỉ và các chế độ của người lao động

- Đối chiếu rà soát chi phí của từng công trình

- Theo dõi chi tiết giá thành từng công trình

- Thiết lập báo giá, hệ thống đơn giá mua vào từ nhà cung cấp, kê biên danh sách nhà cung cấp: nêu các sản phẩm của các nhà cung cấp để khi cần liên hệ

- Theo dõi tình hình xuất nhập tồn kho vật liệu, đánh giá phân loại vật liệu, ccdc theo yêu cầu quản lý của Công ty. Tham gia kiểm kê tài sản cố định, định kỳ hay bất thường

- Tập hợp số liệu theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận.

Công việc được phân công theo từng vị trí cụ thể.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, Nữ.

- Độ tuổi: 22 – 36.

- Có kinh nghiệm tại vị trí kế toán tương tự tối thiểu 2 năm

- Ưu tiên ứng viên nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.

- Sử dụng thành thạo word, exel

- Chế độ làm việc:

Làm việc theo giờ hành chính: sáng từ 08h tới 11h30, chiều từ 13h30 tới 17h30. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước

Làm việc theo giờ hành chính: sáng từ 08h tới 11h30, chiều từ 13h30 tới 17h30.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước

Tại Công ty Cổ phần An Vĩnh Phát Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000 + phụ cấp + thưởng – thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Thời gian thử việc 1-3 tháng (hưởng 80% lương cứng)

- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội ngay sau khi làm việc chính thức.

- Được làm việc tại môi trường năng động, trẻ trung.

- Được hỗ trợ ăn trưa, cước điện thoại, hỗ trợ công tác phí nếu đi công tác...

- Tăng ca có tính hỗ trợ theo quy định – 200% lương thời gian.

- Được nghỉ các ngày chủ nhật trong tháng.

- Được hưởng các chế độ nghỉ lễ theo lịch nhà nước,...

- Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: ma chay, hiếu hỉ, nghỉ mát hàng năm, du xuân,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần An Vĩnh Phát Việt Nam

