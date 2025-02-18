Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Paldo Vina
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Paldo Vina

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các giao dịch liên quan đến thanh toán,ngân hàng
Đối chiếu công nợ nhà cung cấp .
Thực hiện các công việc cấp trên giao phó...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại Học chuyên ngành kế toán.
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Thành thạo tin học văn phòng : word, excel và các phần mềm kế toán.
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc.

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận phù hợp với năng lực
• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với công ty.
• Được tham gia các khoá đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ bán hàng.
• Làm việc 8 h/ ngày từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7, chủ nhật, các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật và công ty.
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
• Được hưởng các chế độ phúc lợi: Tháng lương thứ 13, thưởng thành quả, khám sức khoẻ định kỳ, mua hàng nội bộ, tặng quà dịp Lễ tết, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Paldo Vina

Công ty TNHH Paldo Vina

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà IDMC Duy Tân, số 21 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

