Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Peak View số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

Thu thập, xử lý hồ sơ chứng từ thanh toán.

Hạch toán các chi phí lên phần mềm.

Thực hiện các báo cáo VAT đầu vào và các báo cáo liên quan cho Trưởng bộ phận.

Thực hiện các nghiệp vụ với các ngân hàng.

Xuất hóa đơn bán hàng và hạch toán vào phần mềm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm dùng phần mềm Fast, Misa, Erp.

Tại Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ/tháng

Được tham gia các khóa đào tạo của công ty nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng

Được hưởng các quyền lợi BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép, lương tháng 13,..

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội phát triển sự nghiệp theo khả năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam

