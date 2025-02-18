Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Peak View số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thu thập, xử lý hồ sơ chứng từ thanh toán.
Hạch toán các chi phí lên phần mềm.
Thực hiện các báo cáo VAT đầu vào và các báo cáo liên quan cho Trưởng bộ phận.
Thực hiện các nghiệp vụ với các ngân hàng.
Xuất hóa đơn bán hàng và hạch toán vào phần mềm.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm dùng phần mềm Fast, Misa, Erp.
Tại Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ/tháng
Được tham gia các khóa đào tạo của công ty nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng
Được hưởng các quyền lợi BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép, lương tháng 13,..
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội phát triển sự nghiệp theo khả năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
