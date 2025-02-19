Tuyển Kế toán thanh toán Parkway Dental làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 600 USD

1.1. Nhiệm vụ chính:

- Theo dõi, thanh toán công nợ dịch vụ thiết yếu định kỳ toàn hệ thống

- Kiểm soát và đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp

- Kiểm soát các khoản tạm ứng, thanh toán và quyết toán nội bộ

- Hướng dẫn các bộ phận thực hiện đúng quy trình thanh toán hiện hành

- Kiểm soát tính hợp lý của các chi phí phát sinh và tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ phát sinh theo các quy trình thanh toán nội bộ, quy định thuế hiện hành

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Kiểm soát các khoản chi, lưu trữ chứng từ chi phí toàn hệ thống theo quy trình, quy chế hiện hành

- Kiểm soát số liệu tồn kho so với kiểm kê thực tế toàn hệ thống với kế toán vật tư

- Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí, đề xuất biện pháp ngăn chặn kịp thời nếu phát hiện những biến động chênh lệch bất thường

- Phối hợp với bộ phận mua hàng, kế toán thuế chuẩn bị hồ sơ ghi nhận chi phí hợp lệ với quy định thuế

- Các công việc khác theo yêu cầu của KTT

1.2. Nhiệm vụ khác:

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến sai sót thuế và tham mưu cho KTT và BGĐ cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo thuế