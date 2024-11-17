Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THS QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 3 Thạch Bàn, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Theo dõi, tổng hợp chi phí Công ty

Đối chiếu bảng kê, công nợ khách hàng, NCC

Theo dõi doanh thu, lỗ/lãi

Làm hồ sơ ngân hàng

Lên dự chi, kiểm soát dòng tiền

Tính lương cho bộ phận lái xe

Phối hợp làm hồ sơ thầu

Các công việc khách theo chỉ đạo của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc

Có kinh nghiệm 01 năm trở lên

Tốt nghiệp CĐ/ĐH đúng chuyên ngành

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THS QUỐC TẾ

Được hưởng đầy đủ quyền lợi và chế độ của Công ty: nghỉ phép, chế độ BHXH, teambulding, lễ tết, sinh nhật,...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái

Tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển

