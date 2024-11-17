Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THS QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THS QUỐC TẾ
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 3 Thạch Bàn, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Theo dõi, tổng hợp chi phí Công ty
Đối chiếu bảng kê, công nợ khách hàng, NCC
Theo dõi doanh thu, lỗ/lãi
Làm hồ sơ ngân hàng
Lên dự chi, kiểm soát dòng tiền
Tính lương cho bộ phận lái xe
Phối hợp làm hồ sơ thầu
Các công việc khách theo chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên
Tốt nghiệp CĐ/ĐH đúng chuyên ngành
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THS QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ quyền lợi và chế độ của Công ty: nghỉ phép, chế độ BHXH, teambulding, lễ tết, sinh nhật,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái
Tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao gắn kết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THS QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
