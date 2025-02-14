Tuyển Kế toán công nợ Công Ty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 2
- 3
- 4
- 5
- 6, Tòa Nhà 509
- 515, Đường Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hang, công nợ
Các Công việc theo sự phân công của kế toán trưởng
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Nam
Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên. Chuyên ngành TCKT, kế toán ngân hàng
Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm
Yêu cầu khác:
Kỹ năng mềm: Vi tính văn phòng, làm việc theo nhóm
Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, hoà đồng, ham học hỏi,…
Nam
Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên. Chuyên ngành TCKT, kế toán ngân hàng
Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm
Yêu cầu khác:
Kỹ năng mềm: Vi tính văn phòng, làm việc theo nhóm
Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, hoà đồng, ham học hỏi,…
Tại Công Ty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo qui định của Pháp luật và Cty
Thưởng lương tháng 13
Tham gia các chuyên đề đào tạo chuyên môn và Kỹ năng mềm
Và một số chính sách đặc biệt khác
Lương: Thỏa thuận
Thưởng lương tháng 13
Tham gia các chuyên đề đào tạo chuyên môn và Kỹ năng mềm
Và một số chính sách đặc biệt khác
Lương: Thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI