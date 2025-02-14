Tuyển Kế toán công nợ Công Ty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6, Tòa Nhà 509 - 515, Đường Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hang, công nợ

Các Công việc theo sự phân công của kế toán trưởng

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Nam

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên. Chuyên ngành TCKT, kế toán ngân hàng

Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm

Yêu cầu khác:

Kỹ năng mềm: Vi tính văn phòng, làm việc theo nhóm

Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, hoà đồng, ham học hỏi,…

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo qui định của Pháp luật và Cty

Thưởng lương tháng 13

Tham gia các chuyên đề đào tạo chuyên môn và Kỹ năng mềm

Và một số chính sách đặc biệt khác

Lương: Thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha

