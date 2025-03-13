Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - KCN Tây Bắc Ga,Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện báo cáo quý GTGT, TNCN, hoàn thành BCTC cho doanh nghiệp

Lập quyết toán thuế năm

Chuẩn bị sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra, kiểm tra, bảo hiểm.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý



• Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán thuế hoặc tương đương. Có kinh nghiệm làm tại các công ty sản xuất là lợi thế.

• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại,…

• Thành thạo phần mềm kế toán (MISA)

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

LC: Từ 10.000.000 trở lên, thỏa thuận theo năng lực.

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương thưởng theo quy định của công ty.

Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo quy định

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp

Thời gian làm việc:08h - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC

