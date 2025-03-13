Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC
- Thanh Hóa:
- KCN Tây Bắc Ga,Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện báo cáo quý GTGT, TNCN, hoàn thành BCTC cho doanh nghiệp
Lập quyết toán thuế năm
Chuẩn bị sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra, kiểm tra, bảo hiểm.
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại,…
• Thành thạo phần mềm kế toán (MISA)
Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương thưởng theo quy định của công ty.
Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo quy định
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp
Thời gian làm việc:08h - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
