Tuyển Kế toán thuế Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Khai báo thuế:

Chuẩn bị và thực hiện các tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định (VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài...). Đảm bảo việc khai báo thuế đúng hạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu thuế:

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các báo cáo thuế với sổ sách kế toán. Đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các số liệu liên quan đến thuế.

Quản lý hóa đơn chứng từ:

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn chứng từ thuế đầu vào, đầu ra. Lưu trữ và quản lý hóa đơn chứng từ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Theo dõi tình hình phát hành và sử dụng hóa đơn của công ty. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thuế:

Tư vấn cho ban lãnh đạo công ty về các chính sách thuế hiện hành. Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến thuế.

Quản lý và kiểm tra quyết toán thuế:

Chuẩn bị hồ sơ và tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế. Làm việc với cơ quan thuế khi có các vấn đề liên quan đến thuế phát sinh.

Cập nhật chính sách thuế:

Cập nhật thường xuyên các quy định mới nhất về thuế và kịp thời áp dụng cho công ty. Đảm bảo công ty luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật về thuế.

Lập báo cáo tài chính liên quan đến thuế:

Phối hợp với các bộ phận khác để lập báo cáo tài chính, đảm bảo số liệu về thuế chính xác và đầy đủ.