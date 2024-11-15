Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Và Xây Dựng Thành Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Và Xây Dựng Thành Trung
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Kiểm tra, soát xét đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ... hoạch toán các khoản phân bổ.
Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ phải thu , phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế
Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái
Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao tài sản cố định.
Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào,thuế TNCN, thuế TNDN, thuế VAT.
Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như : Kết chuyển lãi, lỗ năm tài chính cũ, hạch tóa chi phí thuế môn bài năm tài chính mới
Lập báo cáo tài chính hàng năm,
Lập tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm.
Phối hợp thực hiện công tác quyết toán thuế hàng năm. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và giải trình với Ban giám đốc.
Thực hiện các công việc khác khi được giao
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt.
Trung thực, biết lắng nghe, có tinh thần học hỏi và có tinh thần cầu tiến.
Thành thạo excel và word, misa
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Và Xây Dựng Thành Trung Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Quyền lợi gói khám sức khỏe, bảo hiểm tích lũy với CBNV có thâm niên.
Du lịch nghỉ mát/team building hàng năm, tham gia các hoạt động giao lưu nội bộ, các chương trình thiện nguyện do công ty tổ chức,..…
