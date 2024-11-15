Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Và Xây Dựng Thành Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Đông, Quận Hà Đông

Kế toán thuế

Kiểm tra, soát xét đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ... hoạch toán các khoản phân bổ.

Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ phải thu , phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế

Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái

Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao tài sản cố định.

Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào,thuế TNCN, thuế TNDN, thuế VAT.

Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như : Kết chuyển lãi, lỗ năm tài chính cũ, hạch tóa chi phí thuế môn bài năm tài chính mới

Lập báo cáo tài chính hàng năm,

Lập tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm.

Phối hợp thực hiện công tác quyết toán thuế hàng năm. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và giải trình với Ban giám đốc.

Thực hiện các công việc khác khi được giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính.

Có ít nhất 1năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

Trung thực, biết lắng nghe, có tinh thần học hỏi và có tinh thần cầu tiến.

Thành thạo excel và word, misa

Quyền Lợi

Lương cứng: 12-17 triệu ( chưa bao gồm phụ cấp chung, phụ cấp thâm niên, thưởng ... )

Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Quyền lợi gói khám sức khỏe, bảo hiểm tích lũy với CBNV có thâm niên.

Du lịch nghỉ mát/team building hàng năm, tham gia các hoạt động giao lưu nội bộ, các chương trình thiện nguyện do công ty tổ chức,..…

Cách Thức Ứng Tuyển

