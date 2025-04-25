Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế Chc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, Tòa C Số 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

***Mô tả công việc:

• Các công việc liên quan tới sổ sách chứng từ và báo cáo thuế, trách nhiệm nộp ngân sách với nhà nước

• Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm; làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế

• Làm các công việc theo yêu cầu của cấp trên

***Yêu cầu công việc:

- 3-5 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán, đại lý thuế, chứng chỉ kế toán trưởng, đã làm ở các công ty dịch vụ kế toán hoặc doanh nghiệp FDI

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kế toán.

- Tiếng Anh giao tiếp

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần đồng đội, năng động, chịu khó, gắn bó với công việc và có tinh thần cầu tiến

- Thử việc 2 tháng

*** Quyền lợi được hưởng:

- Được đào tạo nghiệp vụ

