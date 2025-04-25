Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế Chc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế Chc
- Hà Nội: Tầng 15, Tòa C Số 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
***Mô tả công việc:
• Các công việc liên quan tới sổ sách chứng từ và báo cáo thuế, trách nhiệm nộp ngân sách với nhà nước
• Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm; làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế
• Làm các công việc theo yêu cầu của cấp trên
***Địa điểm làm việc: Tầng 15, tòa C, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- 3-5 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán, đại lý thuế, chứng chỉ kế toán trưởng, đã làm ở các công ty dịch vụ kế toán hoặc doanh nghiệp FDI
3-5 năm kinh nghiệm trở lên
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kế toán.
- Tiếng Anh giao tiếp
- Có tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần đồng đội, năng động, chịu khó, gắn bó với công việc và có tinh thần cầu tiến
- Thử việc 2 tháng
*** Quyền lợi được hưởng:
- Được đào tạo nghiệp vụ
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế Chc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế Chc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
