Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thép IPC Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P1505 tầng 15, tòa nhà Charm vit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Làm việc tại : Hà Nội - Tầng 15, Tòa Charmvit 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán, kinh nghiệm trên 2 năm

- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

- Có kiến thức chuyên môn tốt về xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn.

- Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Tại Công Ty TNHH Thép IPC Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 13.000.000 - 15.000.000 VND/Tháng.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ, đóng BHXH…

- Chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding.

- Được hưởng tháng lương thứ 13,14 ++ tùy theo kết quả kinh doanh từng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thép IPC Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin